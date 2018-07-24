شفروليه ترافرس High Country الجديدة تتوفر بتجهيزات ونظم أمان كاملة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر شفروليه ترافرس 2018 High Country النسخة الأعلى في اصدارات هذا الموديل الذي يأتي في نسخ عديدة, وبينما كل الاصدارات يتوفر لها نظام الدفع الكلي بصورة اختيارية فالنسخة الأعلى High Country تستفيد بصورة حصرية من الدفع الكلي كما يمكن للاصدار الأعلى من السيارة نقل عزم الدوران للعجلات مع أقصى قدرة من الثبات في كل ظروف القيادة المختلفة خاصة على الطرق المبتلة والطرق الترابية والعشبية لزيادة الأمان .

وتستوعب السيارة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع كلي وتتوفر السيارة بعشرة ألوان خارجية و4 ألوان داخلية وتم تزويدها بباقة Safety القياسية على طراز ترافرس High Country التي توفر العديد من وسائل الأمان في السيارة.

ويتوفر للسيارة وسائل أمان عديدة تشمل نظام انذار ووسائد هوائية أمامية للراكب الأمامي بحساسات خاصة وامكانية تعديل ارتفاع أحزمة المقاعد وأقراص مكابح للعجلات الأربعة ومانع سرقة ونظام تحكم في الجر ومساعد للكبح ومكابح ABS للعجلات الأربعة ووسائد أمامية جانبية وتحذير من التصادم الأمامي ومساند رأس خلفية ثابتة ويبلغ عدد الوسائد الهوائية الاجمالي في السيارة 7 وسائد مع ستارة هوائية جانبية للصفين الأول والثاني ووسائد فوق الرؤوس للصف الثالث.

وبجانب ذلك تشمل نظم الأمان في السيارة تحكم الكتروني في الثبات وقفل للباب الخلفي يعمل الكترونيا ودعائم جانبية للحماية ومساند رأس أمامية قابلة للتعديل ووحدات اضاءة نهارية وقفل كهربائي للأبواب ومساند رأس ثابتة في الصف الثالث للمقاعد.

كما يتوفر للسيارة مخارج عادم كرومية وقفل تفاضلي خلفي وبالنسبة للتعليق والقيادة فيتوفر لها عجلات ألومنيوم 20 بوصة, ونوابض تعليق خلفية وأمامية ومساعد توجيه الكتروني حساس للسرعة ونظام لمنع انقلاب السيارة والتعليق مستقل في الأمام وفي الخلف يأتي مستقل متعدد الوصلات.

وتحمل ترافرس High Country في الخارج لمسات كرومية خاصة تظهر في شبكة التهوية ومقابض الأبواب ومصابيح اشارة في المرايا الخارجية مع عوارض تحميل فوق السقف ولمسات ألومنيوم في جسم السيارة وباب خلفي كهربائي لحقيبة الأمتعة وصادمين أمامي وخلفي بنفس لون السيارة مع لمسات سوداء في الصادم الخلفي وشفة اسبويلر خلفية وواقي من الطين أمامي وخلفي بجانب اسبويلر ومرايا خارجية بتعتيم أوتوماتيكي وطي كهربائي وبخاصية تسخين وطلاء ميتاليك مع ظهور لمسات كرومية في الصادم الأمامي.

كما تشمل تجهيزات High Country الأخرى مثبت سرعة وذاكرة في المرايا الخارجية وجيوب تخزين في المقاعد الخلفية و3 مخارج طاقة بقوة 12 فولت مع نظام طواريء للاتصالات مع ذاكرتين لاعدادات مقعد السائق تشمل المرايا الجانبية وعجلة القيادة كما يتوفر لها واقي من الشمس وفلتر هواء ومرايا رؤية خلفية تعمل حسب الاضاءة وقفل أوتوماتيكي لباب الحقيبة الخلفية.

ومن التجهيزات الأخرى, Keyfob لكل الأبواب للدخول للسيارة بدون مفتاح وكونسول كبير وفتحة سقف ثابتة للصف الثاني من المقاعد مع تكييف أمامي ثنائي المناطق ونظام ملاحة مع تعرف صوتي وتكييف خلفي وتحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة. كما يتوفر لها قفل لصندوق القفازات وحامل أكواب خلفي و7 مداخل USB مع مسند قدم للسائق ونوافذ كهربائية .

وبالنسبة للمقاعد والتجهيزات الداخلية , فيتوفر لها امكانية تعديل مقعد السائق في 8 اتجاهات وامكانية توفير خاصية تسخين المقاعد الخلفية وفرش أرضية قماشي في الأمام والخلف ومسند ذراع للمقاعد الخلفية واضاءة في مقصورة الأمتعة ومسند ذراع أمامي وسطي ولمسات خشبية في العدادات وفي الأبواب والكونسول الوسطي بجانب لمسات كرومية داخلية وفرش للمقصورة الخاصة بالأمتعة مع شبكة بها وذراع نقل حركة جلدي وتبطين قماشي كامل للسقف .

أما بالنسبة لنظم الترفيه في السيارة فتشمل نظام ترفيهي مع DVD وشاشة تعمل باللمس وشاشتين LCD للصف الأول من المقاعد ونظام صوتي من 10 مكبرات صوت وامكانية التوصيل للنظام الترفيهي مع الجوال كما توفر شاشة 8 بوصة للصف الثاني من المقاعد وراديو AMFM وهوائي مدمج في السقف مع مفاتيح للتحكم في الصوت من عجلة القيادة .