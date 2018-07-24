بالصور.. لاعبو الهلال يواصلون تدريباتهم بالنمسا

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، التدريبات الصباحية للفريق في معسكره بالنمسا؛ حيث أدى اللاعبون تدريبات اغلجري حول الملعب.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه فرض المدير الفني جورجي جيسوس تدريبات التسديد على المرمى؛ كما طبق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وأشار إلى أنه عمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات لياقية وبدنية؛ فيما أدى اللاعبان عبدالله الحافظ، ونواف العابد برنامجيهما التأهيلي والوقائي؛ بينما يواصل الفريق صباح يوم غد الأربعاء تدريباته.