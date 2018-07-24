إنطلاق دورة لغة الإشارة المجانية لمنسوبي الدوريات الأمنية بعسير بغرفة أبها

حسين العلي(صدى):

تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرًا بين مديرية الأمن العام ممثله بدوريات الأمن ومجلس الغرف السعودية، انطلق امس بمركز التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بابها برنامج الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل وتدريب منسوبي دوريات الأمن بمنطقة عسير على استخدام لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و يبلغ عدد الملتحقين بالدروة الاولى 20 فردا و لمدة خمسة أيام مجانا هذا و يستمر هذا البرنامج بواقع 20 فردا كل أسبوع توفقا مع الرؤية 2030 .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة بالغرفة حسن معجب الحويزي ان الدورة هي ثمرة التعاون بين مديرية الأمن العام ممثله بدوريات الأمن ومجلس الغرف السعودية حيث أن الدورة هي في إطار مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لخدمة المجتمع و التفاعل معه، فقد وقع مجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم مع مديرية الامن العام بوزارة الداخلية بشأن المساهمة في تأهيل و تدريب منسوبي الدوريات الأمنية على استخدام لغة الإشارة لتسهيل التواصل و التخاطب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، و قد عقد عدد من الدورات المتخصصة بلغة الإشارة و اساسياتها بهدف تنمية و تطوير المهارات الفنية و رفع قدرتهم و تأهيلهم لرفع مستوى الخدمة الأمنية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ، مشدداً على أن مركز التدريب بالغرفة لديه كافة التجهيزات و الإمكانيات لإقامة مثل هذا البرنامج المثمر بالتعاون مع عدد من المدربين المتخصصين في مجال لغة.

في ختام تصريحه دعا الحويزي الجهات الحكومية و القطاع الخاص لتدريب منسوبيهم على تعلم هذه اللغة الهامة و التي تستخدم كوسيلة للتخاطب وتبادل الأفكار بين أفراد المجتمع و أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة المراجعين لتلك الجهات بالدولة، مطالبا أن يخصص لهم مكتباً لمتابعة أعمالهم مع موظفين مؤهلين باستخدام لغة الإشارة .