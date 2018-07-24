صحة مكة تدشن حملة ” سافر_بصحة ” بسوق الضيافة

حسين العلي(صدى):

إطار حملة ” سافر بصحة ” والتي اطلقتها وزارة الصحة خلال صيف عام 1439هـ والتي تهدف الى توعية المجتمع بأهم النصائح والإرشادات الازم إتباعها اثناء و قبل السفر، والتعريف بعيادات السفر الموجودة في بعض المراكز الصحية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالتعاون مع فريق وقاء التطوعي معرض توعوي تثقيفي عن فعالية “سافر بصحة” بسوق الضيافة بمكة وذلك مساء الأثنين 10 ذي القعدة 1439هـ .

ويهدف المعرض إلى تعريف رواد السوق بأهمية التعرف على الاحتياطات والاحترازت اللازم اتخاذها اثناء السفر تحديداً المسافرين ذوي الأمراض المزمنة وكذلك الحوامل والأطفال وذوي الإعاقات الجسدية ومن يعانون من الدوار والغثيان اثناء السفر والمسافرون إلى بلدان قد تكثر فيها بعض الأوبئة والأمراض.. كذلك التعريف بعيادة السفر الموجودة في مركز صحي المنصور بمكة .. وأهمية مراجعتها من قبل المسافرين للحصول على الإرشادات الصحية والتطعيمات اللازمة في حال السفر لبلدان تنتشر فيها بعض الأمراض والأوبئة.

وقد تضمن المعرض اركان تثقيفية عديدة تضمنت مجسمات ووسائل شرح عديدة بوجود ممارسون صحيون مدربين من فريق وقاء التطوعي بالإضافة لركن لإستقطاب الإطفال تضمن هدايا ورسومات عديدة. ويذكر ان الفعالية سوف تستمر لليوم التالي (الثلاثاء).