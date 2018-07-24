عربات جولف لخدمة مرضى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

حسين العلي(صدى):

أطلق مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مبادرة ‘ هل لي ان اساعدك’ والتي تضم ٦ عربات غولف مخصصة لخدمة كبار السن والحالات الخاصة للتنقل بين مباني المجمع الطبي ومستشفياته .

وقال الاخصائي اول مبارك اليامي مدير المجمع ان عربات ” الجولف ” بمواصفات خاصه تسمح بركوب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه وتنقلهم بين مباني المجمع المتعدده ومجهزه بسائقين مدربين يجوبون اروقة المجمع لهذا الغرض وهي جزء من الخدمات المقدمة من مكتب مساندة بالمجمع والذي يهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، يأتي ذلك في اطار العمل على تذليل كافة الصعاب ،وتسهيل وصولهم الى ادارات واقسام المجمع.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان صحة الطائف طرحت العديد من المبادرات مؤخرا هدفها تحسين وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة والعنايه والرعايه بذوي الاحتياجات الخاصة وكان اخرها مبادرة صحة الطائف في تغيير مسمى مواقف ومداخل ذوي الاعاقه واستبدالها بمسمى ” أصحاب الهمم ” وتخصيص مواقف وممرات منحدره ودورات مياه خاصه لهذه الفئه

واضاف الربيعي ان صحة الطائف وبتوجيهات من مديرها صالح بن سعد المونس عملت على تخصيص فريق ولجنة تطوير لتحسين الاداء ودراسة العديد من المقترحات التحسينية وتدعو المهتمين والمراجعين الى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال رقم الوزارة الموحد 937 او من خلال حسابات صحة الطائف في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفه او زيارة ادارة العلاقات والتوعيه الصحية للمساهمه في تحسين مستوى الخدمات المقدمه.