رجل أمن يتعرض للطعن أثناء عمله في صحة بيشة

محمد السعران(صدى):

تعرض أحد منسوبي صحة بيشة يعمل مشرف أمن بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة اليوم الثلاثاء 11 ذو القعدة 1439 هـ في تمام الساعة الواحدة واربعين دقيقة ظهرا للطعن من ثلاثة اشخاص اثناء تأديته لعمله في البهو الرئيسي للمستشفى حيث تهجم عليه ثلاثة أشخاص بالضرب والطعن بعد ان قام بمنعهم من الدخول الى اقسام التنويم بالمستشفى حيث الوقت ليس من الاوقات المسموح فيها بالزيارة .

وعلى الفور تم نقل الموظف الى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم ابلاغ الجهات الامنية التي باشرت الموقع وقبضت على الجناة واوضح التقرير الطبي الاولي ان الموظف تعرض لأربع طعنات .

كما قام مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني والمساعد للخدمات العلاجية والمشرف العام على المستشفى بزيارة الموظف المصاب للاطئمنان على صحته كما قام مدير صحة بيشة بالتواصل مع الجهات الامنية ومتابعة القضية.

كما وجه الشئون القانوية بصحة بيشة بمتابعة حالة الاعتداء وحماية حق الموظف والمنشأة مؤكداً ان ماحدث لايمكن السماح به او التهاون فيه .