سفير المملكة بمصر يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقدّم المسؤول الأمريكي التهنئة للسفير أسامة نقلي بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوبًا للمملكة بجامعة الدول العربية .