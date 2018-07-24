بالفيديو.. الكشف عن فينير سوبرسبورت الإماراتية بقوة 800 حصان في لندن

لندن(صدى):

الهايبركارز نادرة، لكن فينير سوبرسبورت التي سعرها 7 مليون درهم إماراتي هي إحدى أكثرهم ندرة بلا شك.

حيث الهايبركار التي يتم إنتاجها بواسطة W Motors الإماراتية لن يتم إنتاج سوى 25 وحدة منها سنويا، وقد تم تطويرها بالتعاون مع ماجنا شتاير وتتميز بمحرك 3.8 لتر 6 سلندر مستقيمة قوة 800 حصان و980 نيوتن.متر من عزم الدوران مع وزن خفيف 1,350 كجم وديناميكيات هوائية متطورة.

بإمكانها الانطلاق من 9-100 كم خلال 2.7 ثانية، في حين أنها تستغرق 9.4 ثوان للوصول من 0-200 كم مع سرعة قصوى 395 كم/س.

بوجاتي شيرون هي بالتأكيد أكثر إثارة للإعجاب منها، لكن الهايبركار الإماراتية تزل إحدى أكثر السيارات سرعة وندرة بالعالم، خاصة وأنها ستصنع في أعداد محدودة للغاية.

هذا النموذج الذي لدينا هنا تم رصده في لندن، ويبدو لنا بأنه يتميز بطلاء أسود مع لمسة خضراء أو رمادية، بالإضافة إلى عجلات مزدوجة الطلاء ومكابح صفراء.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك فينير سوبرسبورت عدادات قياسات رقمية بالكامل 12.3 إنش، نظام ملاحة بالأقمار الصناعية، اتصال بشبكات الجيل الثالث، نظام معلومات وترفيه 10.4 إنش، كاميرا للرؤية الخلفية، نظام صوتي فاخر.