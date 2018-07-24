الإعلان عن موعد مواجهتي الكلاسيكو الإسباني

نواف السالم(صدى):

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن قرعة الموسم الجديد ” 2018-2019 ” ، المقرر انطلاقه 18 أغسطس المقبل، معلنة عن موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد.

ويقام كلاسيكو الدور الأول على ملعب كامب نو، عندما يستضيف برشلونة فريق ريـال مدريد بالجولة العاشرة من المسابقة يوم 28 أكتوبر؛ فيما تشهد هذه المواجهة للمرة الأولى عدم تواجد كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الفريق الملكي إلى يوفنتوس، أمام منافسه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة يوم 3 مارس بالجولة 26 على ملعب سنتياجو برنابيو، كما يبدأ حامل اللقب مشواره في البطولة بمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب كامب نو، فيما يستضيف ريال مدريد فريق خيتافي على ملعب سنتياجو برنابيو.