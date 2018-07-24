اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

نايف السالم(صدى):

قام المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبد الله بن أحمد الثقفي، باعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة وخليص ورابغ، وللاطلاع على نتائج الحركة من خلال موقع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على الرابط التالي:هنا

وفي هذا السياق، أوضح مسؤولين بالتعليم، أن إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام بلغ ” 2274 ” من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ” معلم/ة تعليم عام ، معلم/ة تربية خاصة ، مرشد/ة طلابي/ة، رائد/ة نشاط ، أمين/ة مصادر تعلم ، محضر/ة مختبر، محضر معمل حاسب ” .

أما عن عدد المنقولين منهم، فأوضحت المصادر أن عدد المنقولين منهم ” 1056 ” من شاغلي الوظائف التعليمية، و ” 1218 ” من شاغلات الوظائف التعليمية، وتم إخلاء الطرف إلكتروني على نظام نور من حساب قائد/ة المدرسة المنقول منها المعلم/ة، وعلى قائد/ة المدرسة المنقول إليها المعلم/ة إثبات مباشرة المعلم/ة على نظام نور.

وعن المعايير والضوابط التي تمت على أساسها حركة النقل، أبانت المصادر أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، أما عن الاستعلام عن نتيجة الحركة والاعتراض على نتائج حركة النقل سيكون الكترونيًا من خلال ” نظام نور “عن طريق حساب المعلم/ة ولمدة 10 أيام من تاريخ إعلان الحركة ، وعلى المنقولين والمنقولات المباشرة في مدارسهم المنقولين إليها بناءً على ما ورد في تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1438/1439 هـ .