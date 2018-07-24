65 لاعبا أجنبيا ينضمون لأندية المملكة

نواف السالم(صدى):

تتطلع أندية المملكة إلى ضم عددًا من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إذ فتح قرار رفع الأجانب إلى ثمانية محترفين خيارات متعددة لإدارات الأندية السعودية ومسيريها؛ حيث تكفلت الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية في سبيل الارتقاء بالدوري وجعله ضمن أفضل عشرة دوريات عالمية.

وجاء ذلك فق خطة حكومية تهدف لتهيئة أرضية خصبة للاستثمار في المجال الرياضي، وجلب المستثمرين بقوة المنافسة وحجم الأسماء التي سيتم استقطابها، تمهيدًا لخصخصة الأندية بالمملكة، كما أنه بعد هذا الدعم الحكومي تبقى الكرة في ملعب إدارات الأندية ومدربيها والعاملين بها.

ومن الجدير بالذكر، أن أندية المملكة عقدت العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، حيث تعاقدت مع 39 لاعبًا سعوديًا، و65 لاعبًا أجنبيًا، بالإضافة إلى 3 لاعبين من مواليد المملكة.