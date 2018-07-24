في ظل علاقاتها بترامب.. زوج الممثلة الإباحية يطلب الطلاق

واشنطن(صدى):

قدم زوج ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، طلبًا للطلاق من زوجته؛ لسبب اعتبره الجميع صادم وغريب خاصة.

وعلل غليندون كرين زوج دانيالز سبب الطلاق في الأوراق الرسمية بـ ” خيانتها الزوجية ” والاختلافات المتكررة بينهما.

وطالب بإصدار أمر تقييدي يمنعها من الاقتراب منه ومن ابنتهما صاحبة الـ7 أعوام، والحصول على حق رعاية ابنتهما ومخصصاتها الحكومية بالإضافة إلى منزلهما بمدينة دالاس.

وأوضحت تقارير أنه في حال صدور هذا الحكم، ستمنع دانيالز من التواصل بأي طريقة مع طفلتها أو ممتلكات العائلة في منزلهما.

يُذكر أن ” ستورمي ” اشتهرت بشكل كبير نتيجة الخلافات بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفعت دعوتين قضائيتين ضد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب.

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