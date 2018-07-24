مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8405.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, وملاذ للتأمين, وبترو رابغ, ومتطورة, وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, ومسك, ومجموعة الحكير, والتعاونية, واتحاد الاتصالات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.52% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, واتحاد الاتصالات, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 19.63 نقطة ليقفل عند مستوى 2767.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 165 صفقة.