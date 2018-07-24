أمير القصيم يستقبل إخوان وأبناء محافظ الرس محمد العساف

بريدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، إخوان وأبناء محافظ الرس محمد العساف رحمه الله، الذين قدموا للسلام على سموه، وشكره على تعزيته ومواساته لهم في فقيدهم .

ورحب سمو أمير القصيم بإخوان وأبناء محافظ الرس محمد العساف رحمه الله، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، منوهاً سموه بمآثر الفقيد، موجهاً سمو أمير القصيم بضم ابني الفقيد منصور وسطام العساف لعضوية لجنة شباب الرس.

من جانبه ثمن إخوان وأبناء العساف هذه اللفتة الأبوية الكريمة والحانية من سموه التي اعتاد عليها أبناء المنطقة في مشاركته لهم في الأفراح والمواساة في الأحزان، مشيرين إلى أن ذلك يظهر مدى التلاحم وقرب القيادة الرشيدة من أبنائها المواطنين، داعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بحفظه، وأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء.

حضر الاستقبال وكيل محافظة الرس بدر العساف، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش، ورئيس لجنة شباب الرس الدكتور منصور الحمود.