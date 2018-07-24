بالفيديو.. النظارات المقلدة وتأثيرها على العين

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور عبدالمحسن محمد المحسن أخصائي بصريات مستشفى الملك خالد للعيون ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ، عن خطر النظارات المقلدة سواء الطبية أو الشمسية ، وتأثيرها على العين .

وقال الدكتور عبدالمحسن ، إن النظارات قسمين طبية وشمسية ، فالتقليدية في النظارات الطبية ، تأثيرها سلبي على العين خاصة إذا كان التقليد في العدسات ، لهذا على المواطن أن يبتعدون الأماكن الغير موثقة للحصول على النظارات .

وتابع ، هناك ايضا تاثير ضار للنظارة الشمسية إذا كانت مقلدة ، حيث أن من مهمتها حماية العين من آشعة الشمس فبالتالي إذا كانت النظارة غير اصلية تزيد المشكلة أكثر ، فعلينا أن نتأكد أن عدسات النظارات الشمسية بها طبقة الحماية اللازمة من الآشعة فوق البنفسجية .

وأضاف عبدالمحسن ، مو شرط أن يكون إطار النظارة غالي أو رخيص ، المهم شكله يكون مناسب للعين ، ونفصل عليه عدسة النظارة ، وهذا هو الأهم أن نتأكد أن العدسة كويسه .