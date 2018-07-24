أمير الحدود الشمالية يوجه بتنفيذ أول حديقة في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الحدود الشمالية شمام بن سعيدان الشمري, ووكيل أمين المنطقة لشؤون البلديات زبن بن مهدي المجلاد، ورؤساء بلديات محافظات ومراكز رفحاء والعويقيلة وشعبة نصاب ولينه وطلعة التمياط وبلدية غرب عرعر ورئيس بلدية شرق عرعر ورئيسة البلدية النسائية الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تكليفهم برئاسة بلديات المحافظات.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مؤكداً أن أعمال ومشروعات وأدوار القطاع البلدي تشكل النسبة الأعلى من مجموع الأعمال في المناطق كافة, مبيناً أن القطاع البلدي يعد جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة 2030 ، الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على أهمية تنفيذ المشروعات البلدية في الوقت المحدد وإزالة كافة معوقات التأخير, موجهاً رؤساء جميع البلديات في المنطقة بضرورة الاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني لرؤساء البلديات ومباشرة شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم البلدية والخدمية.

ووجه سموه أمين منطقة الحدود الشمالية بالعمل لإطلاق أول حديقة في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية، واستكمال مشروع الحدائق الذكية الذي يوفر خدمة الإنترنت (WiFi ) المجاني لرواد الحدائق.

من جهته أعرب أمين منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن رؤساء البلديات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهات سموه المستمرة ودعمه الغير المحدود لأمانة المنطقة والبلديات التابعة للقيام بعملها وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه, مؤكداً أن الجميع سيعمل وسيكونون عند حسن ظن سمو أمير المنطقة للنهوض بالخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة.