بالصور.. لحظات موجعة لفلسطينية تودع طفلها قبل اعتقال الاحتلال لها

القدس المحتلة(صدى):

ودعت الكاتبة الفلسطينية لمى ياسر خاطر طفلها الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره، قبل اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، في لحظات موجعة تدمع لها القلوب.

ففي فجر اليوم الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات في مدينة الخليل على رموز فلسطينية تهاجم الاحتلال وتقف بوجهه بكل ما أوتيت من قوة سواء بحجر أو قلم أو علم.

ووقفت الأم على باب منزلها وسط الجنود الإسرائيلية متمسكة بطفلها بين أحضانها، وسط دموع طفلها الذي لم يفقه من الاعتقال شيء، فمنذ أن فتح عيونه وجد جنود بملابس مخيفة وأسلحة ضخمة على ظهورهم تتجول في كافة أرجاء بلاده.

فرحلت الكاتبة مع حقيبتها وسط نظرات طفلها الذي يودعها بحسرة الفراق عن والدته على أمل رجوعها له في أقرب وقت، ولكن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فالاحتلال يطغى دون رادع ولا توقفه دموع طفل أو دم أم.