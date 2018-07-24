سبعيني يغتصب ابنته على مدار أعوام تحت التهديد

مليكة فؤاد(صدى):

شهد إقليم أسفي المغربي، جريمة يندى لها الجبين، حيث قام أب سبعيني بالاعتداء على ابنته جنسيًا على مدار أعوام تحت التهديد، من أجل إشباع رغباته الجنسية.

ومن جانبها، تقدمت الفتاة المُغتصبة التي تبلغ من العمر 18 عامًا، بشكوى ضد والدها الشيطان، تتهمه فيها بممارسة الجنس معها وتهديدها من أجل تلبية طلباته، مبينة أنه أجبرها على ممارسة الرذيلة معه بشكل سطحي، حين كانت في 16 من عمرها.

كما أشارت الفتاة، إلى محاولة والدها الذي انعدمت من قلبه كل معاني الرحمة والإنسانية، اغتصابها عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها، فيما روت الفتاة تفاصيل ما تعرضت له لوالدتها، في حين أنكر الأب فعلته الشنعاء، متهمًا إياها بتلفيق القصة له.