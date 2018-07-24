تعليم الرياض يعلن إجراءات وآليات نقل المدارس الحكومية من حي السفارات

الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض آلية نقل المدارس الحكومية في حي السفارات إلى الأحياء القريبة والمجاورة بعد أن صدور توجيهات بإخلاء ونقل المدارس من حي السفارات وتسليمها إلى إدارة الحي.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي أن إجراءت النقل وإخلاء المدارس الحكومية من حي السفارات تضمنت نقل مدرسة طويق الابتدائية بنات وروضة طويق الأولى إلى مجمع ظهرة لبن ونقل مدرسة طويق المتوسطة بنات ورضة طويق الثانية إلى مجمع ظهرة لبن و نقل مدرسة طويق الثانوية بنات والروضة 14 إلى مجمع ظهرة لبن و نقل روضة مركز تدريب المعلمات إلى مدرسة رباب بنت البراء المتوسطة بظهرة لبن ونقل مدرسة حي السفارات الابتدائية بنين وضمها مع مدرسة عبيد بن حبيب الابتدائية بظهرة لبن ونقل مدرسة حي السفارات المتوسطة بنين وضمها مع مدرسة يزيد بن النعمان المتوسطة بظهرة لبن ونقل مدرسة حي السفارات الثانوية بنين وضمها مع مدرسة طريف بن مالك بظهرة لبن.

كما تضمنت الإجراءات فتح برنامج النقل الداخلي استثناءً للهيئتين التعليمية والإدارية لمنسوبي ومنسوبات مدارس حي السفارات لمن يرغب الدخول في حركة النقل الداخلي.

وأشار الغامدي إلى أن الإدارة أتاحت لأولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارس حكومية أخرى، فرصة التقديم من خلال بوابة الرياض التعليمية – قبول طلاب حي السفارات – أو على الرابط ( هنا) خلال الفترة من 10 /11 /1439هـ إلى 27 /11 /1439هـ ، مبيناً أن الإدارة وضعت إيميلاً خاصاً لتلقي أي استفسار والرد عليه من خلال (هنا )، أو جوال واتس اب (0555163267) موضحاً أنه يمكن معرفة مواقع المدارس التابعة لتعليم الرياض من خلال تطبيق ( مكاني 2 ) .