بالفيديو.. في موقف بطولي.. شاب ينقذ طفلة من الغرق ببحر الخفجي

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام الشاب عبدالله محمد آل كليب اليامي، بإنقاذ طفلة من الغرق.

ويظهر بالمقطع ” الشاب ” وهو يجمل الطفلة بعد إنقاذه لها من الغرق ببحر ” الخفجي ” بالمنطقة الشرقية، وقام بتسليمها لوالدها.