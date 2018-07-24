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بالفيديو.. في موقف بطولي.. شاب ينقذ طفلة من الغرق ببحر الخفجي

بالفيديو.. في موقف بطولي.. شاب ينقذ طفلة من الغرق ببحر الخفجي
نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام الشاب عبدالله محمد آل كليب اليامي، بإنقاذ طفلة من الغرق.

ويظهر بالمقطع ” الشاب ” وهو يجمل الطفلة بعد إنقاذه لها من الغرق ببحر ” الخفجي ” بالمنطقة الشرقية، وقام بتسليمها لوالدها.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله عليك مثال للشاب البطل

[ عدد التعليقات: 2163 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله علي سلامتهم

[ عدد التعليقات: 1012 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيه الف عافيه ويجازيه خير يارب

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 1 ساعة

ونعم والله بولد يام

[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 4 دقائق

كفو يا بطل

[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يعطيك العافية

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