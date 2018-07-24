بالفيديو.. في موقف بطولي.. شاب ينقذ طفلة من الغرق ببحر الخفجي
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام الشاب عبدالله محمد آل كليب اليامي، بإنقاذ طفلة من الغرق.
ويظهر بالمقطع ” الشاب ” وهو يجمل الطفلة بعد إنقاذه لها من الغرق ببحر ” الخفجي ” بالمنطقة الشرقية، وقام بتسليمها لوالدها.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو وينشد فيك الظهر
طلال[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليك مثال للشاب البطل
ماجد[ عدد التعليقات: 2163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله علي سلامتهم
عمار[ عدد التعليقات: 1012 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيه الف عافيه ويجازيه خير يارب
السعودي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعم والله بولد يام
ضب يحب البراد[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 47 دقيقة
كثرو المنقذين
فهد[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 4 دقائق
كفو يا بطل
فيصل[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعطيك العافية