السفارة في أذربيجان توضح عقوبة تجاوز الإقامة 15 يوما دون تسجيل الجواز

عادل الحربي(صدى):

كشفت سفارة المملكة في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أنه في حال تجاوز فترة الإقامة خمسة عشر يومًا ولم يتم تسجيل الجواز في إدارة الهجرة سوف يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 400 منات أذربيجاني.

وأشارت السفارة في أذربيجان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه من المحتمل أن يتم المنع من دخول أذربيجان مره أخرى لفترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

وأضافت: ” في حال زيارتك إلى جمهورية أذربيجان والإقامة لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا يتوجب عليك التسجيل قبل اليوم الخامس عشر على رابط إدارة الهجرة التالي: هنا “