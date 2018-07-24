شرطة الرياض تطيح بعصابة متخصصة في سرقة الماشية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بعصابة متخصصة في سرقة الماشية تحت تهديد السلاح.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة الماشية تحت تهديد السلاح، أسفرت عن القبض على ٩ أشخاص، لافتًا إلى أنهم يعملون وفق تشكيل عصابي، امتهن السرقة من حظائر الماشية والاعتداء على العاملين فيها.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن العصابة مشكلة من 3 مواطنين و5 أثيوبيين، ونازح، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.