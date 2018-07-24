محمد بن زايد: المملكة والإمارات داعمان أساسيان لكل تحرك لحل النزاعات بالمنطقة

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، أن الإمارات والسعودية داعمان أساسيان لكل جهد أو تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف ولي عهد الإمارات، في تغريدة عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ذلك يَصْب في مصلحة شعوب المنطقة، وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك تعليقًا على القمة الثلاثية التي تشهدها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، وتجمع دولة إرتيريا وجمهورية إثيوبيا ودولة الإمارات، وذلك في أعقاب الإعلان عن إنهاء حالة الحرب بين إرتيريا وإثيوبيا، والتي كانت واحدة من أطول الأزمات العسكرية في أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كان قد منح وسام ” زايد ” لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا مؤخرًا، تقديرا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما.