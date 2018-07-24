حبس ” مواطن ” 7 سنوات بتهمة خطف أطفاله

علي القحطاني(صدى):

أيدت محكمة التمييز بالكويت أمس الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن ” سعودي ” 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك على خلفية قيامه بخطف ابنه وابنته بالحيلة من أمهما الكويتية ” طليقته ” .

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن النيابة العامة أسندت لـ ” المواطن ” تهمة إقدامه على خطف ابنه وابنته اللذين تقل سن كل منهما عن 18 عامًا، من أمهما الحاضنة لهما قانونًا، حيث قام بنقلهما من المكان الذي يقيمان فيه بالكويت، إلى مكان آخر في مدينة جدة بالمملكة، من دون علم وموافقة ” الأم ” .

من الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة الكلية ” أسرة العاصمة ” ، كانت قد أثيتت للأم الكويتية حضانتها لابنيها؛ لتربيتهما ورعاية شؤونهما وأمرت طليقها بعدم التعرُّض لها.