حبس ” مواطن ” 7 سنوات بتهمة خطف أطفاله
أيدت محكمة التمييز بالكويت أمس الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن ” سعودي ” 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك على خلفية قيامه بخطف ابنه وابنته بالحيلة من أمهما الكويتية ” طليقته ” .
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن النيابة العامة أسندت لـ ” المواطن ” تهمة إقدامه على خطف ابنه وابنته اللذين تقل سن كل منهما عن 18 عامًا، من أمهما الحاضنة لهما قانونًا، حيث قام بنقلهما من المكان الذي يقيمان فيه بالكويت، إلى مكان آخر في مدينة جدة بالمملكة، من دون علم وموافقة ” الأم ” .
من الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة الكلية ” أسرة العاصمة ” ، كانت قد أثيتت للأم الكويتية حضانتها لابنيها؛ لتربيتهما ورعاية شؤونهما وأمرت طليقها بعدم التعرُّض لها.
ماجد[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا الخبر حزن والله كيف الاب يخطف اولاده !
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يصلح الاحوال مابينه وبين زوجته يارب