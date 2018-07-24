مصر.. السيسي يفتتح أضخم 3 محطات إنتاج كهرباء على مستوى العالم

القاهرة(صدى):

شهد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية، من بينها المحطات الثلاث العملاقة التى نفذتها شركة “ سيمنز ” الألمانية، فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بكفر الشيخ.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأشاد “ السيسي ” ، خلال كلمته، بجهود شركة “ سيمنز ” في تطوير شبكات الكهرباء، وتنفيذ كل طلبات الجانب المصري في المواعيد المحددة، ورفع كفاءة محطات الكهرباء التي تم التعاقد معهم عليها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخله له (بالفيديو كونفرانس) أثناء افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بكفر الشيخ، أن الدكتور محمد شاكر، تحدث في هذا الموضوع الخاص بشركة “ سيمنز ” ، وعلى سبيل المثال كفاءة التشغيل في درجات الحرارة حيث قامت الشركة برفع كفاءة التشغيل في درجة حرارة أعلى من القياسات التي يتم التعقد عليها في الظروف الطبيعية من 15 درجة مئوية إلى نحو 45 درجة مئوية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر.

وتابع : لا أريد اختزال دور شركة “ سيمنز ” في هذه النقطة ولكن كل النقاط التي طلبناها استجابت لها الشركة خاصة ما يتعلق بموضوع التوقيت الذي كان يشكل تحد كبير لنا، وأيضا بالنسبة لموضوع التكلفة.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر باسم كل المصريين والدولة المصرية لشركة “ سيمنز ” على جهودها واستجابتها للطلبات المصرية، وهو أمر غير مسبوق في أي عقود على مستوى العالم.

وقالت رئاسة الجمهورية إن المحطات الثلاث الأضخم على مستوى العالم، فيما ذكرت وزارة الكهرباء، أن الطاقة المولدة من المحطات الثلاث تبلغ 7 أضعاف إنتاج السد العالى، بواقع 14.400 ميجاوات، ومن المقرر أن يصل إنتاج مصر من الكهرباء بعد المحطات الثلاث إلى 52 ألف ميجاوات.