” هدف ” يطرح وظائف إدارية بالتعاون مع ” الحكير “

الرياض(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” في مقره بمدينة الرياض اليوم، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” بالتعاون مع شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاؤه، وذلك للالتحاق بوظائف إدارية وإشرافيه بأجور شهرية تتراوح بين 6 آلاف ريال و 17 ألف ريال.

وقدم ” هدف ” بالتعاون مع شركة فواز الحكير وشركاؤه، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.