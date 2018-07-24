دوي انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل و 3 جرحى في حصيلة أولية

كابول(صدى):

أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على العاصمة الأفغانية كابل بحسب مصادر أمنية .

وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي في تصريح للصحفيين اليوم ، ” إن صاروخًا أصاب منزلاً في حي ” بي دي 5 ” في العاصمة كابل ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين”، مشيراً إلى أن هناك صاروخ ثاني سقط في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة.

ويأتي الهجوم بالصواريخ اليوم بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة، قرب المطار الدولي في كابل ما أوقع 23 قتيلاً ، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.