دوي انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل و 3 جرحى في حصيلة أولية
أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح عند سقوط عدة صواريخ على العاصمة الأفغانية كابل بحسب مصادر أمنية .
وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي في تصريح للصحفيين اليوم ، ” إن صاروخًا أصاب منزلاً في حي ” بي دي 5 ” في العاصمة كابل ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين”، مشيراً إلى أن هناك صاروخ ثاني سقط في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة.
ويأتي الهجوم بالصواريخ اليوم بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة، قرب المطار الدولي في كابل ما أوقع 23 قتيلاً ، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
طلال[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يتمم شفائهم علي خير يارب
همس[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر امين