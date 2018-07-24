” الزعاق ” : يبقى على نهاية الحر اللاهب 26 يوما
أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، أنه بقي على نهاية الحر اللاهب 26 يومًا وينتهي.
وأضاف ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم نهاية الجوزاء وغدًا الأربعاء أول موسم المرزم، وهو ثاني أحر نجوم السماء بعد الجوزاء وقبل الكليبين. ”
وتابع موضحًا أن: ” مدته 13 يومًا وفيه تنزل جميع أنواع التمور وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء ويزداد عصف الريح المثيرة للأتربة على الساحل بين القنفذة وجدة. “
ماجد[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
عمار[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي جميع يارب
M-512🐧[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 43 دقيقة
يارب يارحمن يارحيم ارحمنا برحمتك الواسعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 42 دقيقة
احسنت يعمار وماجد جزاكم الله خير الجزاء ورزقكم بكل ماتتمنون 🌷💓