  • الثلاثاء 24

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الزعاق ” : يبقى على نهاية الحر اللاهب 26 يوما

” الزعاق ” : يبقى على نهاية الحر اللاهب 26 يوما

” الزعاق ” : يبقى على نهاية الحر اللاهب 26 يوما
حمود العنزي(صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، أنه بقي على نهاية الحر اللاهب 26 يومًا وينتهي.

وأضاف ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم نهاية الجوزاء وغدًا الأربعاء أول موسم المرزم، وهو ثاني أحر نجوم السماء بعد الجوزاء وقبل الكليبين. ”

وتابع موضحًا أن: ” مدته 13 يومًا وفيه تنزل جميع أنواع التمور وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء ويزداد عصف الريح المثيرة للأتربة على الساحل بين القنفذة وجدة. “


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 46 دقيقة

اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم
اللهم اجرنا من نار جهنم

[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي جميع يارب

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 43 دقيقة

يارب يارحمن يارحيم ارحمنا برحمتك الواسعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 42 دقيقة

احسنت يعمار وماجد جزاكم الله خير الجزاء ورزقكم بكل ماتتمنون 🌷💓

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *