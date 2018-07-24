” الزعاق ” : يبقى على نهاية الحر اللاهب 26 يوما

حمود العنزي(صدى):

أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، أنه بقي على نهاية الحر اللاهب 26 يومًا وينتهي.

وأضاف ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” اليوم نهاية الجوزاء وغدًا الأربعاء أول موسم المرزم، وهو ثاني أحر نجوم السماء بعد الجوزاء وقبل الكليبين. ”

وتابع موضحًا أن: ” مدته 13 يومًا وفيه تنزل جميع أنواع التمور وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء ويزداد عصف الريح المثيرة للأتربة على الساحل بين القنفذة وجدة. “