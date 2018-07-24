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صورة لفتاة تترك وجهها ورقبتها لعشرات من البعوض

صورة لفتاة تترك وجهها ورقبتها لعشرات من البعوض
موسكو(صدى):

تشتهر الفتاة الروسية، أناستاسيا غروزديفا، بفنية وخصوصية صورها التي تقوم بإنتاجها بنفسها؛ حيث قامت بنشر صورة طريفة لها على حسابها على ” إنستجرام ” ووجهها مغطى بعشرات من حشرات البعوض التي انتشرت على وجهها ورقبتها وأخذت بلسعها.

وقالت الفتاة أنها التقطت الصورة في منطقة ياكوتيا الواقعة في سيبيريا، معلقةً: ” لا تنسوا إطعام أسراب البعوض أثناء انتقائكم الورود البرية.. لقد كانت تجربة سيئة للغاية. ”

وانتشرت صورة سابقة للفتاة بشكل قياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت فيها قساوة طقس منطقة ياكوتيا في فصل الشتاء، ولكن بأسلوب مبتكر فكان الجليد والثلج يغطي وجهها ورموشها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 37 دقيقة

ياكرهي للبعوض😫🌋

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