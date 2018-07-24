صورة لفتاة تترك وجهها ورقبتها لعشرات من البعوض

موسكو(صدى):

تشتهر الفتاة الروسية، أناستاسيا غروزديفا، بفنية وخصوصية صورها التي تقوم بإنتاجها بنفسها؛ حيث قامت بنشر صورة طريفة لها على حسابها على ” إنستجرام ” ووجهها مغطى بعشرات من حشرات البعوض التي انتشرت على وجهها ورقبتها وأخذت بلسعها.

وقالت الفتاة أنها التقطت الصورة في منطقة ياكوتيا الواقعة في سيبيريا، معلقةً: ” لا تنسوا إطعام أسراب البعوض أثناء انتقائكم الورود البرية.. لقد كانت تجربة سيئة للغاية. ”

وانتشرت صورة سابقة للفتاة بشكل قياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت فيها قساوة طقس منطقة ياكوتيا في فصل الشتاء، ولكن بأسلوب مبتكر فكان الجليد والثلج يغطي وجهها ورموشها.