بالصور.. أول طفلة أنابيب في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 40

ترجمة. إسراء العشري(صدى):

احتفلت امرأة بريطانية، والتي تعد أول طفلة أنابيب في العالم، بعيد ميلادها الأربعين، خلال هذا الأسبوع، حيث كانت أول طفلة تولد بالتلقيح الصناعي، بمستشفى ” أولدهام ” العام، بمدينة مانشيستر شمال غرب بريطانيا، في عام 1978م.

وتحدثت السيدة التي تدعى ” لويز براون ” ، عن قصتها كأول طفلة أنابيب عرفها العالم، وذلك خلال معرض أقيم بمتحف العلوم في لندن، بمناسبة مرور 40 عام من عمليات التلقيح الصناعي، وولد خلال هذه المدة، حوالي ستة ملايين طفل آخرين باستخدام علاج الخصوبة.

وأوضحت ” براون ” ، أن والدتها وتدعى ” ليزلي براون ” ، كانت غير قادرة على الإنجاب بشكل طبيعي، مما اضطرها للجوء للحمل بهذه الطريقة، وعليه، اشتهرت ” براون ” على الفور عند ولادتها، التي تمت باستخدام تكنولوجيا يعتقد الكثيرون أنها غير فعالة، مما جعلها محور اهتمام الصحافة العالمية في ذلك الحين.

وكشفت ” براون ” ، عن علاقتها بزوجها، ويدعى ” ويسلي موليندر ” ، الذي كان أول شخص في استقبالها بعد ولادتها، فكان من بين المئات من المهنئين في منزل والديها بعد ولادتها، لتعثر عليه بعد مرور 24 عامًا من عمرها، ليعود الاتصال بينهما وتولد قصة حبهما الرومانسية التي نشأت عن واحدة من أعظم معجزات الطب الحديث في بريطانيا.

وأشارت ” براون ” ، إلى أنها قد تزوجت من ” ويسلي موليندر ” بعد عامين من لقائه في عام 2004م، مبينة أنهما أصبح لديهما طفلين الآن.

ووجهت أول طفلة أنابيب في العالم، بعد أن أصبحت امرأة أربعينية ناضجة، انتقادها لتقنين عمليات التلقيح الصناعي، مبينة تأثيره المدمر على الأزواج، فيما عبرت عن سعادتها بكون علاج الخصوبة أصبح الآن أكثر قبولًا لدى الناس عما كان الأمر عليه من قبل.