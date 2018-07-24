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” حماية المستهلك ” : 6 بيانات تجارية يجب توفرها على المنتج للمستهلك

” حماية المستهلك ” : 6 بيانات تجارية يجب توفرها على المنتج للمستهلك
عادل الحربي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك اليوم الثلاثاء، عن البيانات التجارية التي يجب أن يتم توفيرها للمستهلك على المنتج.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه البيانات التجارية وهي: ” المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، البلد التي صُنعت أو أُنتجت فيها، العناصر المستخدمة في التركيب، سعر المنتج، اسم المُنتِج أو الصانع “


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجازكم خير علي جهودكم

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 1 ساعة

كتابة شعار ” حلال ” .

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