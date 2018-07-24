كورفيت جراند سبورت 2019 تتحطم بعد قيادتها لأول 24 كيلومتر

لندن(صدى):

شيفروليه كورفيت جراند سبورت هي سيارة رياضية مميزة، لكنها ليس للجميع.

هي موديل 2019 معروضة للبيع مستعملة، ولم تقطع سوى 25 كيلومتر، ما يعني فعليا بأنها جديدة كليا، إلا أن الحال ليس كذلك إطلاقا.

السيارة متاحة حاليا بمزاد على الإنترنت عبر موقع Copart، وأعلى عرض وصلها 20,600$ (77,250 ريال) وهو رقم جيد الحقيقة عندما تضع بالاعتبار حالتها المزرية حيث الواجهة الأمامية كلها مفقودة، نظام التعليق الهوائي متضرر، الوسادة الهوائية منتشرة، في حين أن المقصورة تبدو بحال جيدة نوعا ما.

إذا ما الذي حدث بالضبط لها؟، حسب مجلة أمريكية، فقد تورطت جراند كورفيت 2019 بحادث محرج اصطدمت فيه بحائط وكانت حتى لم تضع لوحات ترخيصها بعد.. وهو حقيقة شيء لم نعد نستغربه حيث اقتناء السيارات الرياضية بات كما يبدو موضة دون امتلاك الخبرة الكافية للتعامل معها.