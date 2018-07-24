قانوني لـ ” صدى ” : تكييف قضية الصحفي الغامدي إلى جنائية غير دقيق
كشف المستشار القانوني فهد بن عبدالله القزيز، اليوم الثلاثاء، عن حيثيات قضية الصحفي عبدالعزيز الغامدي الذي انتحل صفة طبيب، مبينًا الأبعاد القانوينة للقضية والخطوات المتبعة من قبل النيابة العامة.
وأكد ” القزيز ” لـ ” صدى ” ، أن تكييف القضية إلى جنائية غير دقيق على الإطلاق، لافتًا إلى أن الإعلامي الذي قام بارتداء زي الطبيب لم يتقاضى أي مبلغ مالي وكذلك لم يتضرر أحد ولم يقدم أحد شكوى ضدة قبل نشر تقريره؛ حتى يتم اتهامه جنائيًا.
كما أشار إلى أن تصرف وزارة الصحة التي تريد حماية نفسها بعد أن أصبحت قضية رأي عام، كان يجب أن يُتخذ قبله خطوات هامة وهي محاسبة كل من أتاح للإعلامي بتقمص دور الطبيب منذ دخوله للمرفق الصحي دون أن يتعرف عليه أحد من منسوبي الصرح الهام الذي يفترض أن تكون الإجراءات فيه على أعلى مستوى من الحرص واليقظة من الجميع.
ورجح ” القزيز ” أن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق عن الإجراءات المتبعة في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعد أن تتأكد من صحة ودقة تقرير الإعلامي من خلال ما يقدمه من وسائل إثبات على صحة ما نشره في الواقعة، وذلك وفقًا للصلاحيات المخوله لها من ولي الأمر.
وكان تم إحالة الصحفي الغامدي، أمس الاثنين، إلى النيابة العامة بعد انتحاله صفة طبيب ودخوله 3 مستشفيات حكومية في زي طبيب؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستفشيات الحكومية.
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طلال[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 52 دقيقة
بهذي الطريقه تكشف الاهمال الموجود في المستشفيات
ماجد[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 52 دقيقة
كذب على المرضى، تضييع وقتهم، تحريض عالممارسين، كشف عوراتهم، صرف أدوية بدون علم،، انا كطبيب لا أستطيع ان اذهب واعمل باي مستشفى بدون أوراق رسمية،
( ولا تجسسوا….)
(ادخلوا البيوت من ابوابها)
لم تُمارس عملك كصحفي خفي
وإنما كنت تكذب على من وثق بك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ 51 دقيقة
كشف المستور وبين المخفي وليته يعطى فرصة ويكمل في بقية المواقع
عمار[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 51 دقيقة
يسمع بالصحفي الخفي ! الشارع غير الادارات الحكومية ومادمت صحفي المفروض ماتدخل إدارة الا بخطاب موافقة من العلاقات والاعلام بالإدارة !
شجون[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 51 دقيقة
كان الاجدر لوزارة الصحه ان توجه شكرها اهذا الصحفي على كشفه لهذا الخلل وان تقوم بدورها باصلاح ما تم كشفه بدلا من التهم الباطله
محمد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 50 دقيقة
صحيح وزارة الصحة متعاقدة مع بنشريين وسباكين ورعاة غنم بس لا يزيدونا الاعلاميين موت على ما هي قاتلتنا وزارة الصحة
واخرتها تقرير خطأ طب
مدري هذي وزارة صحة والا مسلخ بلدية والا مسالخ فقيه
همس[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 50 دقيقة
المفرووض مايتحاسب صح انتحل ولاكن علم المدراء انهم داجين ولاهم دراين وين الله حاطهم
طاهر[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 49 دقيقة
وزارة الصحة لديها مسبقا مهنة (المتسوق السري) يؤدي نفس هذه المهمة وبدون بروبقاندا صحفية وإثارة إعلامية
والوزارة تهتم بتقرير المتسوق السري وتقوم بتقييم المستشفيات بناء عليه
شمس[ عدد التعليقات: 1437 ] نشر منذ 49 دقيقة
أتمنى الرقابه تكون موجوده بالمستشفيات من ناحية وجود مندوبين مبيعات يلبسون بالطوات على انهم دكاترة يسوقون لبعض انواع حليب سيئه ايضا هناك دكاترة اجانب فهدفهم. ربحي فقط وليس افضلية هذه المنتجات
ملك[ عدد التعليقات: 1054 ] نشر منذ 48 دقيقة
تقمص شخصية الدكتور اربع ايام !!
موضوع كـبـيــــر يحتاج قتح ملفات ومجلدات تحتويه
قد يكون اجتهد فاخطأ ولكن لابد على الاقل من وقفة محاسبة وتأمل