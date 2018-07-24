قانوني لـ ” صدى ” : تكييف قضية الصحفي الغامدي إلى جنائية غير دقيق

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار القانوني فهد بن عبدالله القزيز، اليوم الثلاثاء، عن حيثيات قضية الصحفي عبدالعزيز الغامدي الذي انتحل صفة طبيب، مبينًا الأبعاد القانوينة للقضية والخطوات المتبعة من قبل النيابة العامة.

وأكد ” القزيز ” لـ ” صدى ” ، أن تكييف القضية إلى جنائية غير دقيق على الإطلاق، لافتًا إلى أن الإعلامي الذي قام بارتداء زي الطبيب لم يتقاضى أي مبلغ مالي وكذلك لم يتضرر أحد ولم يقدم أحد شكوى ضدة قبل نشر تقريره؛ حتى يتم اتهامه جنائيًا.

كما أشار إلى أن تصرف وزارة الصحة التي تريد حماية نفسها بعد أن أصبحت قضية رأي عام، كان يجب أن يُتخذ قبله خطوات هامة وهي محاسبة كل من أتاح للإعلامي بتقمص دور الطبيب منذ دخوله للمرفق الصحي دون أن يتعرف عليه أحد من منسوبي الصرح الهام الذي يفترض أن تكون الإجراءات فيه على أعلى مستوى من الحرص واليقظة من الجميع.

ورجح ” القزيز ” أن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق عن الإجراءات المتبعة في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعد أن تتأكد من صحة ودقة تقرير الإعلامي من خلال ما يقدمه من وسائل إثبات على صحة ما نشره في الواقعة، وذلك وفقًا للصلاحيات المخوله لها من ولي الأمر.

وكان تم إحالة الصحفي الغامدي، أمس الاثنين، إلى النيابة العامة بعد انتحاله صفة طبيب ودخوله 3 مستشفيات حكومية في زي طبيب؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستفشيات الحكومية.

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