الذهب ينزل رغم التوترات الأمريكية الإيرانية

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 94.838، وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولاراً للأونصة.