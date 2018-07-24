4 مواطنات يشاركن في مبادرة عالمية لركوب الدراجات بأوروبا

علي القحطاني(صدى):

شاركت 4 مواطنات في مبادرة ركوب الدراجات العالمية ” GBI ” التي انطلقت هذا العام في أوروبا؛ لجمع المال للقضايا الخيرية، وذلك بالمشاركة في المارثون العالمي السنوي.

وتعد كابتن الفريق فاطمة، هي أول امرأة تنضم إلى الاتحاد السعودي للدراجات، كما أنها تقدم إلى جانب ذلك دورات عن ركوب الدراجات للمبتدئين، وتنظم سباق دراجات نسائيًا بنسبة 100٪ مرتين أسبوعيًا على طول شاطئ بحر الخبر.

وأكد موقع ” kawa ” في نسخته الفرنسية، أن مشاركة السعوديات في هذا الحدث أكثر من مجرد قضية خيرية؛ فالنساء الأربع يأملن في تطوير المزيد من البنية التحتية لراكبي الدراجات في البلاد، مثل مسارات الدراجات بأغطية وإضاءة مناسبة، كما يأملن كذلك أن تساعد مبادرتهن على انتشار هذه الرياضة في المملكة.

وأشار إلى: ” قادت دينا الناصر، وعنود الجريد، وفاطمة وياسا البلوشي دراجتهن لمئات الكيلومترات من السويد عبر الدنمارك وانتهاء بميناء هامبورج في شمال ألمانيا حيث كان ذلك عملًا رمزيًا لهؤلاء السعوديات اللواتي يعتنين بممارسة هذه الرياضة التي لا تزال تتحسس خطاها بالنسبة للنساء في أرض الذهب الأسود. “