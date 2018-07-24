سبب غريب وراء رحيل سيروتي عن الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشف وكيل أعمال محترف الهلال إيزكزيل سيروتي، عن سبب رحيله عن النادي، وذلك بعد أيام من التوصل إلى انتقال اللاعب إلى نادي إيندبدنتي الأرجنتيني.

وأكد وكيل أعمال سيروتي أنه سينتقل إلى صفوف إندبنديانتي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار إعادة الشراء في الصيف المقبل.

وأوضح أنه بالرغم من تقديم سيروتي أداء جيد مع الهلال إلا أنه لم يكن من السهل له التكيف على أسلوب الحياة في المملكة، وسوف يخوض الآن تجربة جديدة مع إندبنديانتي.

كما أشار إلى تواجد اللاعب الآن مع الهلال في معسكره بالنمسا حتى انتهاء كامل الإجراءات بين إندبنديانتي والهلال حول عقده.

وكان مدرب الهلال جورجي خيسوس أعلن استغناء النادي عن الأرجنتيني سيروتي، على أن يعزز اندري كاريلو صفوف الفريق.

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