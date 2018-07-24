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ضبط 7 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة

ضبط 7 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة
نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وتمكنت الوزارة من ضبط 7 مخالفات للقرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 33 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل مافي قلوبهم رحمه

[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يقويهم

[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يقويهم

[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 32 دقيقة

يجب حسابهم حساب عسير وعدم التهاون معهم

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