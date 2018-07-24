ضبط 7 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وتمكنت الوزارة من ضبط 7 مخالفات للقرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.