ضبط 7 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وتمكنت الوزارة من ضبط 7 مخالفات للقرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ماجد[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل مافي قلوبهم رحمه
عمار[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يقويهم
عمار[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يقويهم
شجون[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 32 دقيقة
يجب حسابهم حساب عسير وعدم التهاون معهم