مكملات غذائية تضر بصحتك.. احذرها

أماني الغامدي(صدى):

ربطت بعض الدراسات ربطت بين أنواع من الفيتامينات والمكملات الغذائية من جهة، وبين أنواع من السرطانات وأمراض القلب وحصى الكلى من جهة أخرى، بل إن بعضها ذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال ربطها بالوفيات المبكرة في بعض الحالات، حسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية .

1- الفيتامينات المتعددة

لطالما ساد الاعتقاد بأن تناول الفيتامينات المتعددة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن هذا الاعتقاد غير صحيح، ولا يوجد أي دليل على ذلك، وعلى النقيض، فقد ربطت دراسة نشرت عام 2011 بين الاستهلاك طويل الأمد لهذه الفيتامينات وبين الوفيات المبكرة .

2- فيتامين د

قد يكون من المفاجئ أن تضم هذه القائمة فيتامين د الضروري لصحة العظام، لكن الخبراء ينصحون بالحصول على هذا الفيتامين من مصادره الطبيعية، مثل مشتقات الألبان والبيض، بالإضافة إلى التعرض للشمس بشكل منتظم، بدلًا من تناول مكملات فيتامين د .

3- المواد المضادة للأكسدة

هناك مجموعة من الفيتامينات مثل أي وسي وإي تعرف بالمواد المضادة للأكسدة، ويسود الاعتقاد بأنها تحمي من مجموعة كبيرة من السرطانات، غير أن الدراسات تشير إلى أن الإكثار من هذه المكملات الغذائية قد يكون ضارًا، وتوصي بضرورة الحصول على حاجة الجسم منها عبر تناول الفواكه والخضروات .

4- فيتامين سي

في المرة القادمة التي تصاب فيها بنوبة إنفلونزا، عليك التفكير كثيرًا قبل تناول مكملات فيتامين سي الغذائية، فهي لا تقدم لك الكثير من الفائدة كما يعتقد الكثيرون، بل ويمكن للجرعات الزائدة منها أن تكون ضارة، وتؤدي إلى تشكل حصوات الكلى .

5- فيتامين بي 3

يسود الاعتقاد أن فيتامين بي 3 يساعد في علاج طيف واسع من الأمراض، مثل ألزهايمر وأمراض القلب، لكن الدراسات الحديثة، توصي بالتوقف عن تناول هذا الفيتامين بشكل مفرط ودون وصفة طبية .