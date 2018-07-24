19 ألف جولة تفتيشية على قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتحقق من التوطين

الرياض(صدى):

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 19638 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي ” الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ” ، بمختلف مناطق المملكة، بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن التزام 17068 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2570 منشأة، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2705 مخالفات، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 2438 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة.

وأضاف أنّ الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرارات التوطين، مؤكدًا على أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع، مبينًا أن توطين القطاعات الحيوية الذي تعمل عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.