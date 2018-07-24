مسؤولو النصر واثقون من ضم أحمد موسى

ماجد محمد(صدى):

كشف الصحفي المقرب من ليستر سيتي شين أنديربي، عن ثقة مسئولي النصر من التعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي الشاب أحمد موسى؛ حيث كثف النصر مفاوضاته في الأسابيع الماضية من أجل التعاقد مع أحد نجوم كأس العالم في روسيا 2018 هذا الصيف.

وأوضح شين أنديربي: ” ليستر رفض أولى عروض النصر من أجل موسى لكن النادي السعودي قام بتقديم عرض جديد. ” ، مضيفًا: ” أثق تماما أن اللاعب سوف يلعب بقميص النصر في الموسم المقبل وكذلك النصر واثق من ضم اللاعب. ”

وتابع الصحفي البريطاني قائلًا: ” المفاوضات سوف تستمر في الأيام المقبلة، النصر بحاجة الى الصبر والوقت. “