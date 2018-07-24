مسؤولو النصر واثقون من ضم أحمد موسى
كشف الصحفي المقرب من ليستر سيتي شين أنديربي، عن ثقة مسئولي النصر من التعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي الشاب أحمد موسى؛ حيث كثف النصر مفاوضاته في الأسابيع الماضية من أجل التعاقد مع أحد نجوم كأس العالم في روسيا 2018 هذا الصيف.
وأوضح شين أنديربي: ” ليستر رفض أولى عروض النصر من أجل موسى لكن النادي السعودي قام بتقديم عرض جديد. ” ، مضيفًا: ” أثق تماما أن اللاعب سوف يلعب بقميص النصر في الموسم المقبل وكذلك النصر واثق من ضم اللاعب. ”
وتابع الصحفي البريطاني قائلًا: ” المفاوضات سوف تستمر في الأيام المقبلة، النصر بحاجة الى الصبر والوقت. “
طلال[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 13 دقيقة
اعرف اكثركم يختلف معي
لكن اللي ينقص النصر جنياك اكثر من احمد موسى
ماجد[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 12 دقيقة
قلبي الرهيف بدأ يتسارع بالدق 💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 12 دقيقة
احمد موسى ماراح يوقع للنصر واذا وقع بقفل حسابي نهائيا .. وراهن يامراهن
همس[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 11 دقيقة
💙يا رب 💛