بالصور.. أول ظهور لهيونداي سوناتا 2020 مع لوح شمسي بالسقف أثناء اختبارها

سول (صدى):

ظهرت هيونداي سوناتا 2020 الجيل القادم أثناء اختبارها في شوارع كوريا الجنوبية، وصحيح أن هذا وحده مثير للاهتمام، إلا أن النموذج الاختباري المرصود يحمل بشكل غريب لوح شمسي بسقفه.

الصورة الملتقطة تظهر قماش أسود يغطي الجسد المعاد تصميمه، وعند النظر إليه عن كثب ستراه مصنوع بالكامل بألواح شمسية.

فعليا، هنالك عدة سيارات إنتاجية أتيحت بألواح شمسية بسقفها، أبرزها كانت تويوتا بريوس 2010 باليابان، كما أن بريوس برايم متاح الحصول عليها بلوح شمسي أيضا ما يساهم في شحن بطارية ليثيوم-أيون بالسيارة.

إذا كانت هيونداي تخطط لتقديم ميزة مماثلة بسوناتا، ذلك يعني أنها ستكون نسخة هجينة أو هجينة قابلة للشحن كهربائيا، خاصة وأن اللوح كبير الحجم عند مقارنته مع ما قدّمته تويوتا.

هيونداي لي فيل روج الاختبارية

على ناحية تصميمها، ستتبنى سوناتا مظهرا جديد كليا يعكس فلسفة الشركة التي قدّمت في لي فيل روج الاختبارية، كما ستحصل على محركات جديدة ومحدثة يتضمنها 2 لتر 4 سلندر بجير CVT متغير باستمرار.

هذا ومن المتوقع تقديم هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كليا في وقت ما خلال العام المقبل، على أن تصل إلى الأسواق نهاية العام نفسه أو مطلع 2020.