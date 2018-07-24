سمو أمير الباحة يوجه بتمديد مهرجان العسل الدولي الحادي عشر أسبوعا آخر

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتمديد مهرجان العسل الدولي الحادي عشر والفعاليات المصاحبة له لمدة أسبوع إضافي حتى يوم الخميس الموافق 1439/11/20هـ.

صرح بذلك رئيس مجلس ادارة جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم, متقدماً في الوقت نفسه بالشكر لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته وافتتاحه لمهرجان العسل الحادي عشر والمؤتمر العلمي المصاحب، وعلى توجيه سموه بتمديد المهرجان أسبوع إضافي استجابة لرغبة المنتجين والمشاركين في المعرض.

وأضاف الدكتور الخازم أن مبيعات المهرجان تشهد حركة شرائية نشطة, بينما يحظى المهرجان إلى إقبال يزداد بشكل يومي خاصة مع التغطيات الإعلامية المتميزة سواء التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي, بالإضافة كذلك إلى الصحف الورقية والإلكترونية، مشيراً بأن هطول الأمطار على المنطقة لطفت الأجواء وساهمت في زيادة عدد المصطافين.

وأضاف بأن المهرجان يشهد زوار من داخل المنطقة وخارجها حيث حضي بعدد من الزوار من الدول الخليجية خاصة من دولة الإمارات والكويت, فيما تتواصل فعاليات معرض العسل المصاحب يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً، وفعاليات المسرح الترفيهية تبدأ في تمام الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.