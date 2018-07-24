البيئة: بدء موسم صيد الروبيان في الخليج العربي في أغسطس القادم

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة سيبدأ في شهر أغسطس القادم.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع أن يوم 19 ذو القعدة 1439هـ الموافق 1 أغسطس 2018 سيكون موعد بدء موسم الصيد، وسيستمر حتى نهاية يوم 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم. مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.