بالصور.. وفاة 50 شخص وإصابة المئات في حرائق غابات اليونان

اثينا(صدى):

لقى ما يقرب من 50 شخصًا مصرعهم وأُصيب أكثر من 150 آخرين في حرائق الغابات بالقرب من أثينا في اليونان، صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها.

وأوضح الصليب الأحمر، أنه تم العثور على 26 جثة في المنتجع السياحي ساحة الفيلا في ماتيجا والتي كانت في قلب الكارثة على حد وصفهم، مؤكدًا أن خدمات الإنقاذ تبحث عن 10 سياح فروا من الحريق.

وتضاف هذه الحصيلة من الموتى على 24 شخص آخرين تم إحصائها أمس الاثنين، ليرتفع أعداد المتوفين نتيجة هذه الحرائق إلى 50 شخص.

وأعلنت السلطات اليونانية حالة الطواريء في أثينا، فيما أرسلت إيطاليا وألمانيا وبولندا وفرنسا مساعدات إلى اليونان على شكل طائرات وألوية إطفاء وعناصر بشرية.

يُذكر أن حرائق الغرب والشرق في أثينا المدينة اليونانية الرئيسية، شهدت موجة من الحرائق والتي استمرت منذ أمس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، ما تعد أسوأ حرائق في اليونان منذ 2007.