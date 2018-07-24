خدمات وقائية وعلاجية للحجاج بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

سعيد العجل(صدى):

تنفذ صحة جدة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من خلال برامج علاجية و وقائية و إسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا و كوادر طبية مؤهلة و مدربة لتقديم هذه الخدمات .

وفي هذا السياق أتمت مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( 632 ) موظف تشمل الأطباء والفنيين و الإداريين مهمتهم منع وفادة الأمراض المعدية داخل المملكة و التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية للحجاج ، كما تم دعم المراكز بـ ( 5 ) سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل ، إلى جانب دعم المراكز بكافة الأجهزة المتطورة ، كما تم توفير و تجهيز غرف إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز و غرف عزل و عيادات طبية و غرف تنويم مرضى في الأربعة مراكز بالمطار التي تشمل صالة الحجاج و الصالة الشمالية و الجنوبية و صالة الترحيل .

وقد بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح شلل الأطفال منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى الآن ( 14.411 ) حاج ، في حين بلغ عدد المطعمين بالعقار الوقائي ( 15.973 ) حاج ، أما عدد المراجعين للمركز الطبي فبلغ ( 1.202 ) مراجع من الحجاج .