خدمات وقائية وعلاجية للحجاج بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
تنفذ صحة جدة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من خلال برامج علاجية و وقائية و إسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا و كوادر طبية مؤهلة و مدربة لتقديم هذه الخدمات .
وفي هذا السياق أتمت مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( 632 ) موظف تشمل الأطباء والفنيين و الإداريين مهمتهم منع وفادة الأمراض المعدية داخل المملكة و التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية للحجاج ، كما تم دعم المراكز بـ ( 5 ) سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل ، إلى جانب دعم المراكز بكافة الأجهزة المتطورة ، كما تم توفير و تجهيز غرف إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز و غرف عزل و عيادات طبية و غرف تنويم مرضى في الأربعة مراكز بالمطار التي تشمل صالة الحجاج و الصالة الشمالية و الجنوبية و صالة الترحيل .
وقد بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح شلل الأطفال منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى الآن ( 14.411 ) حاج ، في حين بلغ عدد المطعمين بالعقار الوقائي ( 15.973 ) حاج ، أما عدد المراجعين للمركز الطبي فبلغ ( 1.202 ) مراجع من الحجاج .
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