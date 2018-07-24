كارتيرون يحسم موقف الأهلي المصري من لقاء الهلال
تنتظر إدارة النادي الأهلي المصري، قرار مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون حول مشاركة الفريق في السوبر المصري السعودي، سواء بالموافقة أو الرفض.
وأوضح المدرب العام للأهلي المصري محمد يوسف، أن لجنة الكرة سوف تجتمع مع كارتيرون لمعرفة رأيه بشأن المشاركة في اللقاء، ومدى تأثير خوض المباراة في دوري الأبطال الأفريقي والدوري المحلي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن إقامة السوبر المصري السعودي بين الهلال والأهلي المصري، وبين الاتحاد والزمالك المصري،حيث تم تحديد موعد مبدئي لكأس السوبر المصرى السعودي يوم 8 نوفمبر المقبل في الرياض.
ماجد[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 19 دقيقة
ألعب بروح ..حارب علي البطولة
أفريقيا للكبار وأنت الاسطورة
طلال[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 18 دقيقة
الاهرام فوق الجميع 😎
همس[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 18 دقيقة
اهتم ب احمد حمدى وصلاح محسن مستقبل الاهلى ان شاء الله
شجون[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالتوفيق يا أهلي مع الفرنسي كارتيرون