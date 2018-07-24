كارتيرون يحسم موقف الأهلي المصري من لقاء الهلال

طلال الغامدي(صدى):

تنتظر إدارة النادي الأهلي المصري، قرار مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون حول مشاركة الفريق في السوبر المصري السعودي، سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح المدرب العام للأهلي المصري محمد يوسف، أن لجنة الكرة سوف تجتمع مع كارتيرون لمعرفة رأيه بشأن المشاركة في اللقاء، ومدى تأثير خوض المباراة في دوري الأبطال الأفريقي والدوري المحلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن إقامة السوبر المصري السعودي بين الهلال والأهلي المصري، وبين الاتحاد والزمالك المصري،حيث تم تحديد موعد مبدئي لكأس السوبر المصرى السعودي يوم 8 نوفمبر المقبل في الرياض.