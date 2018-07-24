بالفيديو والصور.. تجربة فريدة لـ 16 مواطنة يخضن الغوص بمياه الخليج

نايف السالم(صدى):

خاضت 16 غواصة سعودية، أمس الاثنين، تجربة فريدة من نوعها للغوص في الساحل الشرقي للمملكة، في فعالية ” يوم الغواصات العالمي ” ، الذي نظمته منظمة الغوص الاحترافي؛ للمحافظة على البيئة البحرية، للغوص واقتحام أعماق الخليج العربي؛ حيث أثبتت الغواصات السعوديات قدرتهن على فعل أي شيء ومواجهة أعماق البحار بكل صلابة وقوة.

وشاركت الغواصات السعوديات في الفعالية الدولية التي تهدف لتشجيع النساء على اقتحام رياضة الغوض في أعماق البحار، والمشاركة في المحافظة على البيئة البحرية، وإحياء التاريخ الخليجي في الغوص لجمع اللؤلؤ من أعماق البحر.

ومن جانبها، أوضحت مدربة الغوص الدكتورة عائشة الحجاج إنها تعشق البحر منذ الصغر، وتعلمت السباحة وممارسة الغوص، وبدأت في تدريب أخريات، لافتة إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الغواصات بالمملكة لكنه أقل بكثير من الرجال، لكن يمكن الاستفادة منهن في عمليات الإنقاذ والمحافظة على البيئة البحرية.

وأشارت إلى أنها وعدد من الغواصات المتطوعات سبق وأن غُصنَ لأعماق البحر وشاركن بجمع القمامة والمخلفات من الأعماق، ثم العمل على فرزها وإعادة تدويرها، كما أنها أمل لتشكيل فريق يهتم بالبيئة البحرية في الخليج، وتشجيع بنات جيلها على خوض التجربة نفسها، عبر الغوص في أعماق البحار، كونها رياضة تتميز عن بقية الرياضات بالسفر في عالم جديد تحت الماء.

وأكدت أنها بدأت بتأسيس فريق ” محيطات عائشة ” ، وهو أول فريق غوص نسائي بالمنطقة الشرقية، وانتهيت من تدريب 30 شابة سعودية، خضعن لتدريبات قاسية على الغوص والإبحار، ويقابلن المدربين والغواصين القدامى أصحاب الخبرة الذين يشرحون لهن المشكلات التي قد يتعرضن لها أثناء رحلة البحث عن اللؤلؤ، كما يتم تدريبهن على استخدام المعدات اللازمة ليعتدن عليها.