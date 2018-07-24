رجل يتحول لذئب بشري ويغتصب ” طفلة ” عمرها 5 سنوات

القاهرة(صدى):

أقدم ” نجار ” بمحافظة البحيرة بمصر على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات؛ وذلك بعد أن استدرجها لشقة أحد أقاربها؛ حيث استغل وجودها بمفردها واغتصبها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث لعد تلقي البلاغ، وتبين أنه المتهم استدرج الفتاة أثتاء لهوها بشقة ابن عمها أثناء نقل عفش عروسة بالقرية، وقام باغتصابها، وعندما وصل عم الطفل امسك بالنجار لكنه فر هاربًا.

من الجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.