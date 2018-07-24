جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الدفعة الثانية للقبول الجامعي

عرعر(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، عن نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن على المتقدمين سرعة الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني هنا لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول خلال الفترة من 11 إلى 13 ذو القعدة للعام الحالي, لافتةً إلى أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول وسيذهب إلى من يليه في النسبة الموزونة وسيفقد فرصته في الحصول على مقعد في الجامعة, مشيرة إلى أن ترقية الرغبة إلى رغبة ذات أولوية لن تكون إلا لمن أكد قبوله.

من جانبه أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عودة السفياني أن القبول بالجامعة تم وفقاً للنسبة الموزونة للتخصصات العلمية التطبيقية والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية والرغبات المسجلة، آملاً من جميع الطلبة ضرورة التقيد بالتعليمات، حيث ستُرقى الرغبات وفقاً للشواغر وتوفر المقاعد دون الحاجة للمراجعة الشخصية من قبل الطالب أو الطالبة.