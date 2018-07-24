” تعليم الطائف ” تعلن انتهاء صرف المستحقات المالية للمقاولين والمتعهدين
أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الشؤون الإدارية والمالية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتهاء صرف جميع المطالبات والمستحقات المالية للمقاولين والمتعهدين، لما قبل عام 2018م، وإيداعها في حساباتهم البنكية.
وأوضحت ” تعليم الطائف ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الإيداع تم بإجمالي قيمة أمر ” 32403089 ” ريال، لعدد 54 أمر دفع، وذلك بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي.
طلال[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 46 دقيقة
🔴 لو استمر الدكتور بهذا الجهد سوف ينتقل تعليم الطائف إلى أعلى المراتب.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يقويك ع هالانجازات ويكتب أجرك