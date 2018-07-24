” تعليم الطائف ” تعلن انتهاء صرف المستحقات المالية للمقاولين والمتعهدين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الشؤون الإدارية والمالية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتهاء صرف جميع المطالبات والمستحقات المالية للمقاولين والمتعهدين، لما قبل عام 2018م، وإيداعها في حساباتهم البنكية.

وأوضحت ” تعليم الطائف ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الإيداع تم بإجمالي قيمة أمر ” 32403089 ” ريال، لعدد 54 أمر دفع، وذلك بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي.